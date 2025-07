Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (3/7)

A Lua segue crescendo em Libra e o céu nos dá uma pequena pausa: não há grandes aspectos planetários, e isso nos convida a observar com mais delicadeza os movimentos sutis do dia. Os relacionamentos continuam em foco, mas agora com mais espaço para sentir e escutar — especialmente o que vem do coração. Hoje, abrace a sua sensibilidade sem vergonha, diga o que sente com honestidade e permita-se sonhar. É um bom momento para mensagens sinceras, reconciliações e pequenos gestos de carinho que transformam o dia.



Dica do céu: não tenha medo de parecer frágil. A verdadeira força, hoje, é a capacidade de se abrir.

Signo de Câncer hoje

Sua casa, família e raízes estão mais sensíveis. É um bom momento para se aproximar de quem ama, reorganizar o lar ou curar algo do passado. Acolha suas emoções com respeito e cuidado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.