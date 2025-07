Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (28/7)

A semana começa com uma energia de discernimento e percepção mais apurada. A Lua em Virgem se une ao Nodo Sul logo cedo, indicando que certos incômodos podem vir à tona — mas não para te atrapalhar, e sim para mostrar o que precisa ser ajustado.

Talvez você acorde com uma sensação estranha, como se algo não estivesse mais encaixando. E talvez realmente não esteja. Use o dia para observar. O que antes fazia sentido pode já não fazer mais.

À tarde, a conjunção da Lua com Marte te impulsiona a agir, mas antes de sair resolvendo tudo, escute com atenção o que está se passando por dentro. À noite, a tensão entre Lua e Vênus pode trazer desconfortos nas relações, principalmente se você estiver insistindo em agradar demais ou esquecendo de si. A semana pede clareza, posicionamento e presença. Você não precisa mais perder tempo com o que não faz sentido.

Signo de Câncer hoje

As conversas do dia podem tocar em pontos sensíveis, mas importantes para sua evolução. Evite levar tudo para o lado pessoal: há aprendizados por trás do incômodo. Use a mente analítica da Lua em Virgem para reorganizar sua forma de se comunicar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.