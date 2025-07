Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (26/7)

A manhã começa vibrante com a Lua em Leão em sextil com Vênus em Gêmeos: um convite para encontros, conversas gostosas e trocas afetivas cheias de leveza. As ideias fluem, o clima favorece o lazer e o contato com pessoas queridas. No meio do dia, a Lua faz um trígono com Quíron, o que pode abrir espaço para conversas curativas e momentos em que você se sente visto e acolhido.



Mas atenção: no fim da tarde, a Lua entra em Virgem e, mais tarde, tensiona Urano. É possível que alguns planos mudem ou que algo inesperado peça reconfiguração da sua agenda. Sabe aqueles ajustes de última hora? Pode ser necessário. Flexibilidade será sua melhor aliada. O sábado à noite pede menos expectativa — abrace o que vier.

Signo de Câncer hoje

O sábado favorece momentos de prazer simples e cuidados com o corpo.

Pode surgir uma ideia interessante para organizar a vida financeira.

No fim do dia, mudanças de humor ou imprevistos pedem paciência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.