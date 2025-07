Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (20/7)

A Lua entra em Gêmeos e faz conjunção com Urano logo cedo, agitando o céu — e o nosso dia. Nada do que foi planejado está garantido. Mudanças de rota, notícias inesperadas, reviravoltas no ar. Pode ser difícil manter o foco com tantas ideias, informações e estímulos circulando.



É um domingo que exige leveza e jogo de cintura. Evite prometer o que não pode cumprir, pois Saturno está atento e pode cobrar. A palavra tem peso. E mais: Vênus em conversa com os nodos lunares também indica que escolhas de hoje podem ter impacto duradouro.



O conselho do céu? Seja flexível. Não tente controlar o caos. Use o dia para observar, reorganizar pensamentos e, se possível, não marcar nada muito rígido. A mente está elétrica, mas o coração pode precisar de silêncio.

Signo de Câncer hoje

As emoções estão borbulhando por dentro, mas talvez você não consiga nomear tudo agora. Tire um tempo para observar seus pensamentos sem se apegar a eles. A Lua em Gêmeos ilumina o inconsciente: tudo que for sentido será valioso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.