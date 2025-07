Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (13/7)

Neste domingo, Saturno inicia sua retrogradação em Áries e começa a revisão de temas como autonomia, identidade, coragem e responsabilidade pessoal. O que você tem feito com a sua liberdade? A Lua em Aquário faz um sextil com Quíron: temos espaço para curar feridas antigas com visão de futuro. Mas à noite, com a Lua entrando em Peixes e quadrando Urano, surge a tensão entre o desejo de escapar e a necessidade de mudança. Cuidado com ilusões, distrações e vícios sutis. O dia pede consciência, sobriedade emocional e conexão com seu caminho mais verdadeiro. O domingo finaliza trazendo consciência das mentiras que você conta, de tudo que você distorce. Urano está pronto pra desmascarar as mentiras que você conta para si mesmo.



Frase do dia:

"Autonomia não é fazer o que quiser, é assumir quem você é e se responsabilizar pelas consequências."

Signo de Câncer hoje

Sua carreira e seu papel no mundo estão em foco. Saturno pede responsabilidade, firmeza de propósito e menos desculpas. À noite, pode surgir um incômodo com as expectativas dos outros. Dica: reflita sobre o que é sucesso para você, não o que te ensinaram a acreditar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.