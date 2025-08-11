Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (11/8)

A estrada está sendo liberada — Mercúrio retrógrado se despede — mas o asfalto ainda está molhado, vá com calma. Até o dia 24, seguimos na área de sombra: ajuste o foco, afine a escuta e não apresse respostas ou decisões.

A Lua em Peixes dissolve fronteiras entre o seu sentir e o que vem de fora. É como se o dia fosse um oceano e cada conversa, uma maré. Algumas vêm para acalmar, outras para agitar — escolha em qual onda quer surfar. Proteja seu campo, não carregue tempestades que não são suas.

O grande trígono de ar, que está ativado no céu, sopra ideias, clareia diálogos e traz coragem para romper velhos padrões. Palavras hoje podem ser chaves: abrir portas, destrancar prisões… ou trancar de vez o que você não quer mais revisitar. Você não precisa convencer ninguém a nada, mas me diga: você compraria a sua própria ideia?

A Lua se opõe ao Nodo Sul e pode cutucar memórias antigas, mas o trígono com Vênus em Câncer amolece, acolhe e lembra que, no fundo, tudo o que buscamos é um lugar seguro para sentir.

Signo de Câncer hoje

O trígono entre Lua e Vênus em seu signo é um convite para cuidar de si com o mesmo afeto que oferece aos outros. É tempo de alinhar seu discurso interno com a vida que deseja viver. Converse com o coração aberto, mas proteja suas águas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.