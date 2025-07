Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (4/7)

A sexta começa intensa: às 6h32, a Lua mergulha em Escorpião, nos chamando para sentir mais fundo e encarar o que ainda está guardado. As emoções ganham densidade, e não adianta tentar escapar do que pulsa. Hoje é dia de transformação.



Ao longo do dia, o céu movimenta nossos afetos: Vênus em conjunção com Urano traz surpresas, reviravoltas e libertações nos relacionamentos. Uma mudança inesperada pode revelar o que você precisa (ou não precisa mais). Às 12h31, Vênus entra em Gêmeos, aliviando o peso das emoções com leveza, curiosidade e vontade de conversar sobre o que sentimos.



Netuno começa seu movimento retrógrado em Áries, desacelerando sonhos impacientes e pedindo que você revise seus impulsos espirituais e criativos. Depois a Lua faz quadratura com Plutão e trígono com Júpiter: é um convite para soltar o que te controla e abrir espaço para crescer emocionalmente.



É um dia de libertações sutis, verdades emocionais e expansão por meio da vulnerabilidade. Deixe que o amor evolua – inclusive o amor-próprio.

Signo de Áries hoje

Mudanças inesperadas no modo como você lida com dinheiro, prazer ou autoestima podem te surpreender hoje. Deixe ir o que já não representa mais seu verdadeiro valor. O amor pode te ensinar mais quando você se solta.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.