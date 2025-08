Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (3/8)

A Lua chega em Sagitário, expandindo o desejo por liberdade, significado e movimento. Mas essa sede de horizontes pode esbarrar na oposição com Urano, que sacode o chão e convida à libertação de padrões rígidos. É um ótimo dia para arriscar um novo olhar sobre antigas feridas e transformar o palco da sua vida.



Ao longo do dia, aspectos harmoniosos com Júpiter, Netuno e Plutão fortalecem a conexão com o propósito, a intuição e o poder interno. A sensibilidade está ampliada, mas é hora de parar de projetar no outro. A cura acontece quando você assume as rédeas da própria história.



Dica geral do dia:

Escreva uma carta para si mesma reconhecendo suas qualidades, suas dores e o caminho que já percorreu. Celebre sua coragem de continuar.

Signo de Áries hoje

A vida pode estar pedindo que você mude de rota ou amplie sua visão. Não lute contra os ventos da mudança — aprenda a voar com eles. A dica é: estude algo novo ou dê um passo fora da zona de conforto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.