Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/7)

A Lua segue no signo de Libra e forma uma quadratura com Júpiter logo na madrugada, o que pode acentuar exageros emocionais, expectativas elevadas ou julgamentos precipitados, especialmente nos relacionamentos. Pode ser mais fácil ver o que está “errado” no outro do que perceber seus próprios desequilíbrios.

Além disso, Quíron, o curador ferido, inicia seu movimento retrógrado em Áries, e isso pode trazer à tona feridas antigas ligadas à identidade, à coragem de ser quem se é, e à forma como você lida com sua autonomia. A energia do dia tende à queda, por isso respeite seus ritmos.

Não é dia de forçar respostas, mas de observar. Em vez de fugir de si mesmo, abrace com ternura o que aparecer — até aquilo que você gostaria de esconder.

Signo de Áries hoje

É possível que você se irrite com cobranças externas, mas a origem da frustração pode estar em algo mais profundo: a dificuldade de se afirmar sem precisar se defender. Com Quíron retrógrado no seu signo, velhas feridas sobre sua identidade podem ressurgir. Em vez de reagir, tente escutar o que você ainda precisa curar em si.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.