Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (2/7)

A Lua Crescente em Libra conversa com Plutão e ativa um momento potente de consciência sobre os vínculos. As relações ganham protagonismo: o que você quer manter? Que tipo de laço deseja aprofundar? Que grupos e pessoas fazem bem à sua alma? A verdade pode doer, mas ela traz libertação. Não é mais tempo de se enganar ou de evitar desconfortos. Talvez o desafio não esteja no outro, mas na sua relação consigo. A transformação que você busca fora começa dentro.

Signo de Áries hoje

As relações estão exigindo mais consciência da sua parte. Será que você escuta com abertura ou reage no impulso? Busque mais equilíbrio entre o seu desejo e o espaço do outro. Cooperação é diferente de submissão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.