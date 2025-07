Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (25/7)

Hoje o céu acende tensões importantes: Sol em oposição a Plutão pode escancarar disputas de poder — nos governos, nas instituições, nos grupos… e também dentro de você. Onde você tenta controlar o que já deveria ter soltado? O que você está forçando a ser do seu jeito?



No coletivo, o clima é de embate. No pessoal, esse aspecto pode ser uma chave: se há manipulação, jogos, ou medo de perder algo, é hora de olhar para sua relação com o poder. Você o entrega? Tenta dominá-lo? Ou simplesmente não sabe ainda o quanto é potente?



A Lua se junta a Mercúrio em Leão, amplificando a expressão — e os egos. Todo mundo quer ser ouvido, mas poucos estão escutando. Isso pode gerar conflitos, rompimentos, ou até crises de identidade. Mas também pode ser um dia potente para verbalizar uma verdade, mostrar quem você é, se posicionar com coragem e criatividade.



Você não precisa estar no controle de tudo. A vida é movimento, transformação. Permita-se atravessar o que precisa ser atravessado. Não resista à correnteza. Desapegue do que já não te leva adiante. Algumas coisas precisam mesmo acabar — para você seguir.

Signo de Áries hoje

Se surgir uma provocação hoje, observe antes de reagir. Nem toda briga precisa ser sua. Há poder em saber recuar, escolher batalhas e ouvir antes de explodir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.