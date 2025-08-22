Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/8)

Hoje o Sol chega em Virgem, inaugurando uma nova temporada que vai até o dia 21 de setembro. Depois do brilho e da expansão leonina, é hora de voltar para o chão, organizar, simplificar e colocar ordem nas coisas. Virgem é o signo do aprimoramento, mas cuidado: o foco aqui não é o perfeito, é o feito.



Rotina, saúde, hábitos e trabalho ganham destaque. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença. É tempo de separar o que serve do que já não faz sentido — o famoso "colher o trigo e deixar o joio".

Como Mercúrio (regente de Virgem) está em Leão, nosso pensamento e comunicação vão se expressar com criatividade, coragem e até certo brilho, mas ainda a serviço da eficiência virginiana.

Atenção ao excesso de crítica (especialmente consigo mesmo). Praticar a aceitação é parte essencial dessa temporada.



Nodo Sul em Virgem, Nodo Norte em Peixes: o aprendizado do momento é relaxar mais, confiar na intuição, abrir espaço para o invisível e para a fé. Se a mente estiver exigindo demais, permita que a alma respire. Um banho de lavanda pode ajudar a limpar tensões e acalmar emoções — lavare, do latim lavandus, significa lavar e purificar, e nada mais virginiano do que começar por aí.



Há algo novo pedindo passagem nessa temporada virginiana: um ciclo de colheita e de recomeços práticos que só se sustentam quando você também aprende a descansar.

Signo de Áries hoje

O Sol em Virgem ativa sua rotina e pede mais organização. Aproveite para ajustar horários, alimentação e formas de trabalho. Seu desafio é não se perder em detalhes: faça o que precisa ser feito, mesmo que não esteja perfeito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.