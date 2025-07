Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (21/7)

Começamos a semana com a alma pedindo silêncio e a mente cheia de ruídos. A Lua Minguante em Gêmeos traz um convite claro: observe, filtre, repense. Nem toda ideia precisa ser compartilhada, nem toda conversa precisa acontecer agora. Com Mercúrio — regente de Gêmeos — em movimento retrógrado no signo de Leão, o céu sugere que antes de falar, a gente escute o coração. Pode ser que seja hora de rever planos, palavras ditas com pressa ou histórias que pareciam encerradas, mas ainda ecoam.

O Sol se despede de Câncer e com ele nos despedimos de uma etapa mais emocional, mais voltada ao lar e ao cuidado. Há algo em você que está amadurecendo, como se internamente o céu dissesse: "já deu tempo de sentir, agora prepare-se para agir". Mas ainda não é hora de pressa. A fase minguante é aquela que ensina o valor do recolhimento.

Comece leve. Dê um passo de cada vez. E se puder, escreva. Gêmeos adora quando a palavra encontra papel.

Signo de Áries hoje

Essa semana, a mente pode estar acelerada, mas é importante não responder no impulso. A Lua Minguante ativa sua casa da comunicação: repense o que você tem falado, prometido ou pensado. Mercúrio retrógrado convida a revisitar desejos antigos ligados à sua expressão e identidade. Você ainda se reconhece no que diz?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.