Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (20/7)

A Lua entra em Gêmeos e faz conjunção com Urano logo cedo, agitando o céu — e o nosso dia. Nada do que foi planejado está garantido. Mudanças de rota, notícias inesperadas, reviravoltas no ar. Pode ser difícil manter o foco com tantas ideias, informações e estímulos circulando.



É um domingo que exige leveza e jogo de cintura. Evite prometer o que não pode cumprir, pois Saturno está atento e pode cobrar. A palavra tem peso. E mais: Vênus em conversa com os nodos lunares também indica que escolhas de hoje podem ter impacto duradouro.



O conselho do céu? Seja flexível. Não tente controlar o caos. Use o dia para observar, reorganizar pensamentos e, se possível, não marcar nada muito rígido. A mente está elétrica, mas o coração pode precisar de silêncio.

Signo de Áries hoje

O domingo começa acelerado e com novidades inesperadas. Pode surgir um convite, uma notícia ou uma ideia que vira seus planos de cabeça pra baixo. Evite prometer nada e deixe espaço na agenda para mudar de ideia — porque você vai.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.