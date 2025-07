Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (10/7)

A quinta-feira chega com a potência da Lua Cheia em Capricórnio, iluminando nossas estruturas, metas e responsabilidades. A Lua, firme e contida, dialoga com o Sol em Câncer, signo da emoção e do cuidado. Entre razão e sensibilidade, essa lunação pede equilíbrio: nem se endurecer para não sentir, nem se afogar em carências sem ação.



O trígono com Marte em Virgem impulsiona a praticidade e o foco. Há força para agir com maturidade — especialmente se você estiver disposto(a) a encarar onde tem dependido demais dos outros ou exigido mais colo do que ação.



Observe:

Onde você sente que já passou da hora de crescer?

Quais necessidades emocionais ainda te fazem agir como criança?

Essa lua convida a assumir responsabilidades e cortar excessos, mas sem se tornar uma rocha.



Dica do dia: amadurecer é acolher suas necessidades sem se prender a elas.

Signo de Áries hoje

Você pode perceber que certas inseguranças antigas ainda influenciam sua postura profissional. A Lua Cheia ilumina seu papel no mundo — onde você precisa se firmar com mais maturidade. Assuma a liderança, mas não negue suas emoções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.