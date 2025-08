Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (5/8)

Os últimos dias foram reveladores. Ficou mais fácil perceber o que atrapalha sua leveza, o que drena sua alegria e paz. Nesta terça-feira, a manhã traz uma energia potente para aliviar dores antigas, graças ao bom aspecto da Lua em Sagitário com Quíron. Ao mesmo tempo, uma tensão com Marte pode despertar reações impulsivas. Tenha atenção com os exageros.



A partir das 14h, a Lua ingressa em Capricórnio e encontra Saturno de forma desafiadora. A tarde tende a trazer mais cobranças e exigências, seja no trabalho, na vida pessoal ou emocional. Pode surgir a sensação de que há um “chato no seu pé” — mas essa figura, seja real ou simbólica, vem lembrar que crescer exige responsabilidade. Encare o dia com maturidade, mas sem se endurecer por dentro.

Signo de Aquário hoje

A manhã pode trazer insights valiosos sobre suas amizades ou projetos. À tarde, o céu pede pausa, silêncio e recolhimento. Cuide do seu mundo interno. Um pouco de solidão pode ajudar a reorganizar suas ideias e emoções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.