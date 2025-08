Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (4/8)

A semana começa com a Lua em Sagitário, inspirando movimento, entusiasmo e busca por novos horizontes. Mas nem tudo será tão simples: a quadratura com os Nodos Lunares pode despertar inquietações sobre o caminho que se está trilhando. Há escolhas a serem feitas, e será preciso ouvir a própria intuição. O trígono com o Sol em Leão traz coragem para se expressar com autenticidade e seguir o que aquece o coração. Júpiter, regente de Sagitário, está em Câncer, convidando a crescer a partir do que é familiar e nutridor. O chamado do dia é: alinhar liberdade com pertencimento.

Signo de Aquário hoje

Você pode se sentir impulsionado a sair da rotina e buscar algo mais significativo. Mas a quadratura lunar alerta para as distrações do caminho. Mantenha o foco no que realmente te expande – e não apenas no que entretém.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.