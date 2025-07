Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (22/7)

Hoje o céu abre espaço para reencontros com partes profundas de si. A Lua chega em Câncer, o signo onde a lua se sente em casa, e o Sol entra em Leão, seu reino de luz. É como se mãe e pai celestes estivessem ocupando seus tronos — mas não para descansar, e sim para lembrar a cada um de nós do que realmente importa.

Essa combinação toca nosso coração e nosso centro de vitalidade. Mas não se engane: não é um dia simples. A Lua faz quadratura com Saturno e Netuno, desafiando a manter equilíbrio entre emoção e realidade, sonho e estrutura. Ainda estamos fechando uma lunação intensa, que mexeu com as águas do passado e revirou histórias mal contadas dentro de nós.

Por isso, a maturidade emocional é a chave do dia. A vida pode estar pedindo ajustes e escolhas conscientes, e talvez você esteja fazendo malabarismos para manter tudo de pé: obrigações, sentimentos, planos, memórias. O que ainda é familiar e confortável — e o que precisa ser atualizado para caber no seu novo momento?

O Sol em Leão chega como um tônico de coragem e vitalidade, convidando você a se colocar no centro da própria vida. O tempo de se apagar terminou. Hoje é dia de lembrar que você é fonte. Você pode brilhar com mais autenticidade, mas vai precisar escolher onde colocar sua energia. A dúvida pode até rondar, mas o coração sabe onde é casa.

Signo de Aquário hoje

O dia traz a necessidade de reestruturar sua rotina, mas também de escutar o corpo e a alma. Equilibrar tarefas e emoções será o grande exercício. Evite se perder em distrações: o que realmente importa precisa da sua presença.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.