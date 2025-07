Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (19/07)

O "Caldeirão com Mion", da TV Globo, que está na edição especial "Caldeirão de Inverno", promete muita diversão na tarde deste sábado (19). O programa começa a partir de 16h15, logo após o "O Melhor da Escolinha".

Quem está participando do Caldeirão do Mion?

Neste sábado, o programa vai até Foz do Iguaçu para mostrar as paisagens, as culturas e os costumes da cidade paranaense. A atração terá Gil do Vigor e Sarah Andrade enfrentando Giovana Cordeiro e Kenya Sade no "Sobe o Som". A banda Roupa Nova será homenageada e vai cantar hits como "Dona" e "Sapato Velho".

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O "Caldeirão do Mion" deste sábado começa a partir de 16h15, conforme programação da Globo. Também é possível assistir à emissora pelo Globoplay.