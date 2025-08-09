Diário do Nordeste
Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)

André salva Aldeíde de um afogamento na praia.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (9) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, André salva Aldeíde de um afogamento na praia.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André. Poliana teme pela reação de Consuêlo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga.

Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos. Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. Heleninha conta a Celina que Drª.

Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos. Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André. Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas.

Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

