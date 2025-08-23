Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (23)

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (23) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Marina pede a Maria de Fátima para ela não mandar mais mensagem a ela. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou.

Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar. Raquel recebe uma notificação judicial para liberar o imóvel até o dia seguinte.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.