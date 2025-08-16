Diário do Nordeste
Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (16) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina.

Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

