Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)
Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Vale Tudo' deste sábado (16) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA.
Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado
Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina.
Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.