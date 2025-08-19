Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)
A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (19) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira
Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.
Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso.
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.