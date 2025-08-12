Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (12) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Walter é interrogado por todos da Paladar.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira

Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa.

Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.