Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Walter é interrogado por todos da Paladar.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (12) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Walter é interrogado por todos da Paladar.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira

Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa.

Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

Foto de Maria Berklian morreu aos 87 anos
Zoeira

'Tá barato': dona de famoso bordão, Maria Berklian morre em SP aos 87 anos

A autoproclamada "Rainha do Brasil" virou ícone de bom humor e estilo

Redação
Há 13 minutos
Yudi revelou que vai viajar com a esposa, o filho de 2 meses, a mãe, a irmã e o cunhado
Zoeira

Yudi Tamashiro anuncia saída do Brasil para evangelizar: 'Amor de Cristo'

O influenciador afirmou que vai para o Japão com toda a família em novembro

Redação
Há 33 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Estela leva Anabela para Lauro analisar.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Otávio se despede de Diná, mas diz que volta no fim de semana.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto de perfil do influenciador Hytalo Santos, investigado por suposta exploração de menores
Zoeira

Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, aponta MP

Ministério Público da Paraíba investiga se valores estavam relacionados à liberação dos jovens para emancipação

Redação
Há 1 hora
The Life of a Showgirl é o 12º disco de Taylor Swift
Zoeira

Taylor Swift divulga novo álbum durante participação em podcast do namorado

É o primeiro disco da cantora desde que ela se tornou proprietária de todo o seu catálogo musical

Redação
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025