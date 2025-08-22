Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele.

Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel. Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento.

Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia.

Odete ameaça contar sobre a sociedade de Celina com Raquel se a irmã não vender a parte dela na Paladar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

