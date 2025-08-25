Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)
A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira
Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar. Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Ivan se sente culpado pelo fechamento da Paladar. Raquel estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete.
Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita. Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Maria de Fátima confronta César no quarto de hotel com Odete.
