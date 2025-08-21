Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria. Aldeíde se oferece para ajudar a pagar a fiança de Ivan. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima. Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Marco Aurélio revela a Freitas um plano de enriquecimento ilícito.

Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.