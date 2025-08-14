Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Tiago toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

Tiago toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital.

Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.