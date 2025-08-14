Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)
Tiago toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Tiago toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira
Tiago toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital.
Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.
