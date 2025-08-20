Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)
Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Vale Tudo' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira
Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:30, na Rede Globo.