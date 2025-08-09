Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)
Joyce manda Bruno colocar uma música e o jovem não entende nada.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'História de Amor' deste sábado (9) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Joyce manda Bruno colocar uma música e o jovem não entende nada.
Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado
Joyce manda Bruno colocar uma música e o jovem não entende nada. Helena passeia com a neta no shopping. Joyce pergunta a Bruno se ele está feliz com o afastamento dos dois, mas ele desconversa. Bruno diz que perdeu as esperanças e que se conformou. Joyce o convida para batizar Alice.
Helena vê Caio no shopping e o chama para ver Alice. Caio chora de emoção ao segurar a filha. Bruno pergunta a Olga se deve aceitar o convite de Joyce. Enquanto isso, ela vai ao shopping e vê Caio com Alice no colo.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.