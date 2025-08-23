Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (23)

A novela 'História de Amor' deste sábado (23) vai ao ar às 14:05, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alice some de onde estava e Joyce se apavora.

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Alice some de onde estava e Joyce se apavora. Fica mais assustada ao encontrar a filha no colo de Sheila. Caio abraça Joyce para acalmá-la. Sheila olha de longe e sorri. Bruno dá um buquê de flores a Joyce e Caio só observa a cena. Joyce insinua que pensa em morar sozinha. Helena sente a indireta e fica magoada com a filha.

Helena pergunta a Joyce se ela está lhe expulsando do apartamento. Helena agarra Joyce pelo braço e exige uma explicação da filha. Joyce foge e se tranca no banheiro. Assunção dispensa a companhia de Valkíria para ir ao médico.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:05, na Rede Globo.