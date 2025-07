Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (29)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (29) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Mariana olha interessada para Renato no clube, pensando na fortuna que ele herdou do pai.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Mariana olha interessada para Renato no clube, pensando na fortuna que ele herdou do pai. Sheila liga para Helena, mas fica sabendo por Joyce que ela viajou com Carlos. Zuleika manda Mendonça levá-la à Rocinha para ver Neusa. Na Rocinha, Mendonça se perde para encontrar a casa da prima de Neusa.

Helena recebe um buquê de rosas de Carlos. Sheila volta a trabalhar na clínica. Carlos também manda flores para Zuleika, por sua chegada. A prima de Neusa conta para Zuleika todas as maldades que Mariana fez durante sua ausência. Silvana visita Joyce e pede que ela não proíba mais Caio de ver a filha.

Helena vai ao encontro de Caio e diz a ele que não concorda com a atitude de Joyce. Zuleika chama Mariana para uma conversa e, depois, chama Neusa. As duas se encaram. Zuleika informa que Neusa não será mais empregada e sim governanta da casa. Zuleika leva Neusa para fazer compras.

Paula passa mal do estômago. Assunção é homenageado com uma prova de remo com seu nome. Carlos e Helena passam a noite juntos. Joyce leva Alice para passear na praia. Caio (Ângelo Paes Leme) passa de carro e vê as duas.

Que horas começa?

