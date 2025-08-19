Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (19) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Daniel pergunta a Paula se ela pretende chantagear Carlos.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Daniel pergunta a Paula se ela pretende chantagear Carlos. Bruno recorda o dia em que ele e Joyce se beijaram. Assunção fica feliz ao saber que marcaram o dia de sua prova de remo na Lagoa. Daniel diz para Paula procurar outro médico se for continuar escondendo de Carlos sua gravidez.

Xavier pede dinheiro emprestado a Helena. Paula vai à clínica falar com Daniel e dá de cara com Sheila.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.