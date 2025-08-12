Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)
A novela 'História de Amor' desta terça-feira (12) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'.
Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira
Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice. Rômulo pergunta a Paula sobre sua possível gravidez. Ela diz que não tem certeza, mas tudo indica que espera um filho de Carlos. Paula liga para Carlos, mas fica muda ao ouvir as risadas do outro lado da linha.
Caio fica sabendo do batizado da filha e fica furioso por não ter sido avisado antes. Paula marca consulta com Daniel e Carlos fica desconfiado. Joyce se prepara para sair de casa, quando Caio chega em frente ao seu prédio. Caio estaciona o carro e fica em dúvida se deve ir ao apartamento de Joyce.
Ela telefona para Bruno, mas é Olga quem atende e pede para marcar um encontro com a moça no clube. Sheila ouve Daniel dizer que Paula marcou uma consulta e fica intrigada. Joyce diz a Caio que Bruno será o padrinho de Alice. Ele fica furioso e começa a ofender a ex, que lhe dá uma bofetada.
Caio revida e os dois brigam. Daniel confirma a gravidez de Paula. O médico lembra a conversa que teve com Paula, em que ela dizia que não gostaria de ter filhos.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.