Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (12) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice. Rômulo pergunta a Paula sobre sua possível gravidez. Ela diz que não tem certeza, mas tudo indica que espera um filho de Carlos. Paula liga para Carlos, mas fica muda ao ouvir as risadas do outro lado da linha.

Caio fica sabendo do batizado da filha e fica furioso por não ter sido avisado antes. Paula marca consulta com Daniel e Carlos fica desconfiado. Joyce se prepara para sair de casa, quando Caio chega em frente ao seu prédio. Caio estaciona o carro e fica em dúvida se deve ir ao apartamento de Joyce.

Ela telefona para Bruno, mas é Olga quem atende e pede para marcar um encontro com a moça no clube. Sheila ouve Daniel dizer que Paula marcou uma consulta e fica intrigada. Joyce diz a Caio que Bruno será o padrinho de Alice. Ele fica furioso e começa a ofender a ex, que lhe dá uma bofetada.

Caio revida e os dois brigam. Daniel confirma a gravidez de Paula. O médico lembra a conversa que teve com Paula, em que ela dizia que não gostaria de ter filhos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.

Foto de Maria Berklian morreu aos 87 anos
Zoeira

'Tá barato': dona de famoso bordão, Maria Berklian morre em SP aos 87 anos

A autoproclamada "Rainha do Brasil" virou ícone de bom humor e estilo

Redação
Há 15 minutos
Yudi revelou que vai viajar com a esposa, o filho de 2 meses, a mãe, a irmã e o cunhado
Zoeira

Yudi Tamashiro anuncia saída do Brasil para evangelizar: 'Amor de Cristo'

O influenciador afirmou que vai para o Japão com toda a família em novembro

Redação
Há 35 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Estela leva Anabela para Lauro analisar.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Otávio se despede de Diná, mas diz que volta no fim de semana.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Walter é interrogado por todos da Paladar.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto de perfil do influenciador Hytalo Santos, investigado por suposta exploração de menores
Zoeira

Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, aponta MP

Ministério Público da Paraíba investiga se valores estavam relacionados à liberação dos jovens para emancipação

Redação
Há 1 hora
The Life of a Showgirl é o 12º disco de Taylor Swift
Zoeira

Taylor Swift divulga novo álbum durante participação em podcast do namorado

É o primeiro disco da cantora desde que ela se tornou proprietária de todo o seu catálogo musical

Redação
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025