Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (1)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (1) Nesse capítulo, Caio encontra Joyce com Bruno na praia e sente ciúmes.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Caio encontra Joyce com Bruno na praia e sente ciúmes. Ele espera Bruno na garagem e lhe dá um soco no rosto. Bruno revida, e os dois rolam pelo chão até Daniel chegar e apartar a briga. Carlos, preocupado, chama Sheila para conversar. Após saber da briga, Rafaela repreende Bruno.

Joyce fica arrasada com a falta de educação de Caio, e liga para Bruno para se desculpar. Sheila diz a Carlos que vai passar o Natal com a família. Rafaela diz a Bruno que ele irá para os Estados Unidos. Silvana se oferece para viajar com Zuleika. Joyce condena a atitude de Caio, mas o perdoa.

Valkíria leva Assunção para dar um passeio. Ele vê Luizinho e se emociona. Assunção fica orgulhoso de ver Luizinho dando aula no seu lugar. Helena e Marta planejam a festa de Natal. Assunção chora no hospital, sofrendo porque todos o olham com pena.

Soninha é admitida na loja onde Marta trabalha. Carlos diz a Bruno que Rafaela não pode obrigá-lo a viajar. Rafaela e Mauro vão à agência e dão de cara com Joyce e Caio.

