Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)
A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (15) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sheila entra no consultório de Daniel e começa a vasculhar seu fichário.
Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira
Sheila entra no consultório de Daniel e começa a vasculhar seu fichário. Sheila não encontra a ficha de Paula. Carlos chega à casa da avó, feliz com o encontro que teve com Helena. Helena conversa com Joyce sobre o batizado de Alice. Sheila pergunta a Daniel se ele quer comprar sua parte na clínica. Ela aproveita a conversa para perguntar sobre a consulta de Paula, mas o médico não conta a verdade.
Daniel vê Helena e Carlos felizes, fazendo planos para o futuro, e fica preocupado, pensando na gravidez de Paula. Carlos diz a Daniel que será pai antes do colega, se referindo a sua união com Helena. Daniel fica mal, por não pode contar sobre a gravidez de Paula ao amigo. Sheila tenta saber algo sobre a consulta de Paula, fazendo perguntas aos funcionários da clínica.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.