Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Helena agarra Joyce pelo braço e exige uma explicação da filha.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Helena agarra Joyce pelo braço e exige uma explicação da filha. Joyce foge e se tranca no banheiro. Assunção dispensa a companhia de Valkíria para ir ao médico. Bruno avisa à mãe que antecipou sua viagem. Olga volta a andar. Helena critica Joyce por ela agredir as pessoas que diz amar. Joyce chora. Assunção conta ao médico que voltou a sentir desejo pela mulher.

Paula para o carro na frente do edifício de Helena. Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro. Sheila vai à loja de Marta, experimenta vários vestidos e diz que comprará todos. Paula observa Helena no calçadão com Joyce e Alice, e desiste de falar com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.