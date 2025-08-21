Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)
Bruno busca Joyce e Alice em casa e leva um buquê de flores.
A novela 'História de Amor' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Bruno busca Joyce e Alice em casa e leva um buquê de flores.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quinta-feira
Bruno busca Joyce e Alice em casa e leva um buquê de flores. Olga melhora e diz a Rafaela que ficou contente por atender ao seu pedido de deixar Bruno batizar Alice. Zuleika cobra uma decisão de Paula sobre a gravidez. Sheila chega à igreja e fica olhando de longe. Caio surge logo depois, no momento em que a filha será batizada. O padre pede que Caio fique ao lado de Joyce.
Paula diz a Zuleika que não vai mais viajar e que pensa em usar o filho para ter Carlos de volta. Zuleika diz que ela nunca terá o amor de Carlos desse jeito. Rafaela entra na igreja discretamente e assiste de longe ao batizado de Alice. Alice some de onde estava e Joyce se apavora. Fica mais assustada ao encontrar a filha no colo de Sheila. Caio abraça Joyce para acalmá-la.
Sheila olha de longe e sorri. Bruno dá um buquê de flores a Joyce e Caio só observa a cena. Joyce insinua que pensa em morar sozinha. Helena sente a indireta e fica magoada com a filha. Helena pergunta a Joyce se ela está lhe expulsando do apartamento. Helena agarra Joyce pelo braço e exige uma explicação da filha. Joyce foge e se tranca no banheiro. Assunção dispensa a companhia de Valkíria para ir ao médico.
Bruno avisa à mãe que antecipou sua viagem. Olga volta a andar. Helena critica Joyce por ela agredir as pessoas que diz amar. Joyce chora. Assunção conta ao médico que voltou a sentir desejo pela mulher. Paula para o carro na frente do edifício de Helena.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.