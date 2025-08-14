Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)
A novela 'História de Amor' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Carlos e Helena planejam fazer uma viagem à Europa.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quinta-feira
Carlos e Helena planejam fazer uma viagem à Europa. Paula pede a Daniel que guarde segredo sobre sua gravidez, e assume que está em dúvida se quer ter o bebê. Zuleika fica assustada com a confirmação da filha. Helena chega em casa e fica sabendo da briga entre Joyce e Caio. Sheila vai à clínica depois que todos foram embora, para procurar a ficha de Paula.
Olga diz a Bruno que ele pode aceitar o convite de Joyce para batizar Alice. Sheila entra no consultório de Daniel e começa a vasculhar seu fichário. Sheila não encontra a ficha de Paula. Carlos chega à casa da avó, feliz com o encontro que teve com Helena. Helena conversa com Joyce sobre o batizado de Alice.
Sheila pergunta a Daniel se ele quer comprar sua parte na clínica. Ela aproveita a conversa para perguntar sobre a consulta de Paula, mas o médico não conta a verdade. Daniel vê Helena e Carlos felizes, fazendo planos para o futuro, e fica preocupado, pensando na gravidez de Paula. Carlos diz a Daniel que será pai antes do colega, se referindo a sua união com Helena.
Daniel fica mal, por não pode contar sobre a gravidez de Paula ao amigo. Sheila tenta saber algo sobre a consulta de Paula, fazendo perguntas aos funcionários da clínica.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.