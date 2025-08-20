Diário do Nordeste
Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Sheila ameaça Paula com uma espátula.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sheila ameaça Paula com uma espátula.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Sheila ameaça Paula com uma espátula. As duas discutem. Sheila fere Paula no braço. Paula tenta fugir, mas fica encurralada, quando Daniel chega e a salva. Paula diz a Daniel que vai contar a Carlos sobre a gravidez. Leonardo conta a Lu que é estéril, mas que pode se apaixonar por uma mulher com filho.

Ela entende a indireta e os dois se beijam. Olga pede a Rafaela que deixe Bruno batizar Alice. Ela aceita. No dia do batizado, Joyce pede perdão a Helena por tudo que tem feito de errado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.

Tirullipa puxa biquíni de influenciadora na piscina e é expulso da Farofa da Gkay
Zoeira

MPCE confirma denúncia contra Tirullipa por importunação sexual a três mulheres

Episódio ocorreu durante a Farofa da Gkay, em 2022

Lucas Monteiro
19 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos
Zoeira

STJ nega pedido de habeas corpus de influenciador Hytalo Santos e do marido; casal retorna para a PB

A gravidade dos crimes fez com que as prisões fossem mantidas, segundo o ministro que negou o pedido da defesa

Redação
19 de Agosto de 2025
Jessie J confirmou nas redes sociais show em São Paulo
Zoeira

Jessie J confirma show no 'The Town' mesmo em recuperação de mastectomia

A cantora fará apresentação acústica de 60 minutos no Brasil no dia 13 de setembro

Redação
19 de Agosto de 2025