Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)
Sheila ameaça Paula com uma espátula.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sheila ameaça Paula com uma espátula.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira
Sheila ameaça Paula com uma espátula. As duas discutem. Sheila fere Paula no braço. Paula tenta fugir, mas fica encurralada, quando Daniel chega e a salva. Paula diz a Daniel que vai contar a Carlos sobre a gravidez. Leonardo conta a Lu que é estéril, mas que pode se apaixonar por uma mulher com filho.
Ela entende a indireta e os dois se beijam. Olga pede a Rafaela que deixe Bruno batizar Alice. Ela aceita. No dia do batizado, Joyce pede perdão a Helena por tudo que tem feito de errado.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.