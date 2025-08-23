Diário do Nordeste
Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (23)

Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Êta Mundo Melhor
Legenda: Êta Mundo Melhor
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (23) vai ao ar às 18:40, após 'Flamengo x Barcelona'. Nesse capítulo, Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado

Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas.

Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.

