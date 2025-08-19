Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira (19) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira
Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Candinho obriga Celso a pedir desculpas para Samir.
Quinzinho diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita. Quincas é demitido do dancing. Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela.
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.