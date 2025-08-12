Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira (12) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Estela leva Anabela para Lauro analisar.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira

Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes.

Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.