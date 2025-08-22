Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Êta Mundo Melhor
Legenda: Êta Mundo Melhor
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Samir garante a Candinho que os biscoitos de sua fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam uma multidão de pessoas revoltadas com os biscoitos de má qualidade. Estela procura Zulma para falar sobre Simbá. Zulma ameaça mandar Simbá para o reformatório. Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa.

Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras. Alarico alerta Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo para os biscoitos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.

