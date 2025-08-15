Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (15) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira

Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela.

Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.