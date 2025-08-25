Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira
Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. Candinho convence Estela a impedir a partida de Celso. Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Estela e Celso decidem ficar juntos, e ele desiste de revelar suas falcatruas para Candinho.
Francine descobre o dinheiro de Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá decide procurar por Ernesto. Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso. Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.