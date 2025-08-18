Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira
Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador.
Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs. Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Estela e Dita se aproximam. Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo. Candinho confronta Celso.
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.