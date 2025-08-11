Diário do Nordeste
Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Êta Mundo Melhor
Legenda: Êta Mundo Melhor
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira

Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas.

Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.

