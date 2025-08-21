Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Êta Mundo Melhor
Legenda: Êta Mundo Melhor
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira

Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa.

Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.

Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

À noite, na boate, Bárbara põe a caneta de ouro de um dos frequentadores no bolso de Mauro.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

Bruno busca Joyce e Alice em casa e leva um buquê de flores.

A. Seraphim
Há 1 hora
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Agosto de 2025
Bella Campos
Zoeira

Bella Campos rebate críticas após recusar entrevista: ‘Não tenho medo’

Atriz foi abordada enquanto se preparava para gravar cenas da novela 'Vale Tudo'

Lucas Monteiro
21 de Agosto de 2025
Zoeira

Gato Preto paga fiança e é liberado após causar acidente de carro com Bia Miranda em SP

O influenciador passou menos de 3 horas na delecia

Redação
20 de Agosto de 2025
Faustão está se recuperando melhor que o esperado, segundo o filho
Zoeira

João Silva fala sobre recuperação de Faustão: 'Melhor que o esperado'

Apresentador, de 75 anos, deixou a UTI e segue em reabilitação clínica e nutricional

Redação
20 de Agosto de 2025