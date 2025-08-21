Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira

Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa.

Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.