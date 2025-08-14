Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)
Medeia desconfia das atitudes de Celso.
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Medeia desconfia das atitudes de Celso.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira
Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas. Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho.
Estela faz compras para as crianças. Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.